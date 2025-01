Respect des accords signés en décembre 2022 : le syndicat des travailleurs du secteur primaire dépose un préavis de grève

Le syndicat des travailleurs du secteur primaire a décidé de renouer avec les mouvements d’humeur. Dans un communiqué daté ce mercredi, 8 janvier 2025, il annonce avoir déposé un préavis de grève afin d’exiger le respect du protocole d’accord signé le 1er décembre 2022 par le ministère de la Fonction publique.



Ces syndicalistes dénoncent « les disparités, entre les agents du secteur des pêches et les autres agents de la fonction publique, dans la rémunération, l'absence de perspectives de carrière pour les contractuels » et « l'insuffisance des moyens logistiques dans tout le département ».



Ces travailleurs du secteur primaire exigent notamment l’amélioration de leurs conditions de travail. En effet, ils demandent « la mise en place d'un fonds commun des agents du Ministère des Pêches, des Infrastructures Maritimes et Portuaires (MPIMP) et du secteur primaire », « la généralisation de l'indemnité de logement », « l'octroi d'une indemnité de risque à tous les agents du Ministère en charge des Pêches » et « l'intégration des contractuels dans la Fonction publique ».



Selon le document, «le syndicat des travailleurs du secteur primaire menace d’aller en grève s’il n’obtient pas satisfaction, d’ici le 7 février ».