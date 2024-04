Restriction des libertés : le rapport du département d’État américain enfonce Macky Sall

Le rapport du département d’État américain sur les pratiques des droits de l’homme au Sénégal pour l’année 2023 soulève plusieurs préoccupations majeures concernant les droits civils et politiques, ainsi que les conditions de vie des minorités, notamment la communauté LGBTQ+.



Le rapport souligne les restrictions à la liberté d’expression, la liberté des médias, ainsi que les manquements à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association. La question de l’indépendance de la justice est également soulevée, ainsi que les droits des personnes LGBTQ+.



Le département d’État dénonce des homicides arbitraires ou illégaux, des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que des conditions carcérales difficiles et potentiellement mortelles. Les responsabilités sont souvent attribuées à des agents pénitentiaires, des forces de sécurité ou des collaborateurs agissant en leur nom. Le rapport dénonce les censures, restrictions et pressions exercées sur les médias et les journalistes, notamment en ligne, malgré l’influence du gouvernement sur l’information à travers des médias gouvernementaux.



Le rapport accorde une attention particulière à la situation des personnes LGBTQ+ au Sénégal, évoquant l’intolérance ou l’encouragement de la violence à leur encontre, ainsi que les menaces, attaques, chantages et viols dont elles sont victimes.