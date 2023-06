Restriction des réseaux sociaux au Sénégal: l'utilisation du VPN augmente de 30.000 % (Proton)

Les autorités sénégalaises ont restreint l'utilisation de plateformes de médias sociaux telles que Facebook, Telegram, Twitter, WhatsApp, Instagram et YouTube, en raison d'événements politiques et de manifestations publiques. Suite à cette censure, les utilisateurs du web se sont rabattus sur VPN. D'ailleurs une augmentation de 30 000 % d'inscriptions a été relevée, par Vincent Darricarrerre, de France communications Manager-Proton.



« D'ailleurs une augmentation de 30 000 % d'inscriptions à Proton VPN a été relevée, par Proton », dans un communiqué transmis à PressAfrik ce vendredi.



Cette situation souligne la note de Proton « correspond à ce que nous avons pu voir lors de troubles ou de crises géopolitiques ces dernières années en Iran, en Turquie ou encore en Russie. Les chiffres que nous voyons sont comparables à ceux que nous avions constatés au Sénégal en mars 2021. Une censure similaire avait alors entraîné une augmentation de 20 000 % des inscriptions. Cela illustre l'importance de pouvoir accéder à un internet libre et non censuré et les efforts déployés par les gens pour accéder à l’information malgré les tentatives de censure du gouvernement. »