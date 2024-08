Résultats du CFEE 2024 : un taux d'admission globalement positif avec des disparités régionales et une forte performance féminine

Le ministère de l'Éducation nationale a dévoilé les résultats détaillés du Certificat de Fin d'Études Élémentaires (CFEE) pour l'année 2024. Avec un taux d'admission global de 65,53 %, les performances montrent des disparités notables entre les régions du Sénégal.



Taux d'admission par région



Les taux d'admission varient considérablement d'une région à l'autre. Kaffrine se distingue avec un des meilleurs taux d'admission du pays, atteignant 90,24 %.



En revanche, Ziguinchor, notamment la zone de (Bignona 1), enregistre l'un des taux les plus bas avec 53,66 %.

Les régions de Thiès et Louga affichent des taux d'admission autour de 67 %, tandis que Sédhiou présente un taux de 58,97 %.



Les disparités se manifestent aussi au sein des mêmes régions, comme le montre la différence entre Kaffrine (Koungheul avec 88,43 %) et Kaffrine (Malem Hodar avec 88,35 %).



Performances féminines



Les filles continuent de surpasser les garçons en termes de taux d'admission, avec un taux global de 66,42 %, contre 64,45 % pour les garçons. Cette tendance est généralement observée à travers les régions. Par exemple, à Pikine-Guédiawaye, le taux d'admission des filles est de 72,53 %, tandis que celui des garçons est de 70,34 %. À Dakar Almadies, les filles ont un taux d'admission de 82,61 %, contre 79,42 % pour les garçons.



Les résultats du CFEE 2024 montrent des progrès en matière d'éducation au Sénégal, mais soulignent aussi des défis importants liés aux disparités régionales. Le ministère de l'Éducation nationale devra probablement mettre en place des stratégies ciblées pour améliorer les performances dans les zones moins performantes.