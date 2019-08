Retour de la Mecque et départ pour les Lieux Saints de la Chrétienté : L’aéroport Dakar Blaise Diagne prend les dispositions nécessaires…

« En effet, ce samedi 24 août dans la soirée, 350 pèlerins chrétiens vont quitter l’aéroport Dakar Blaise Diagne pour les Lieux Saints de la Chrétienté. Au même moment, nous allons recevoir dans un premier temps à 21h30, un vol retour de la Mecque avec à bord 415 pèlerins et plus tard à 00H30 un autre vol retour avec le même nombre de pèlerins.



Nous informons l’opinion, notamment les pèlerins chrétiens et leurs accompagnants, que pour une bonne exploitation des opérations de ce samedi 24 août, exceptionnellement les pèlerins à destination des Lieux Saint de la Chrétienté prendront le départ à l’aérogare principale et non à l’aérogare des pèlerins.