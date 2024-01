Retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO : le secteur privé Malien redoute les conséquences

Les acteurs du secteur privé Malien s'inquiètent des conséquences que va provoquer le retrait des ces trois pays de la CEDEAO. Le patronat du Mali doit rencontrer ce lundi, le Premier ministre Choguel Maiga pour se pencher sur cette question.

L'un des principaux opérateurs économiques du Mali, Mamadou Sinsy Coulibaly a laissé apparaître ses inquiétudes sur les ondes de RFI. Le patron du groupe Klédu, s'activant dans le secteur des médias se soucie des conséquences sur les échanges entre son pays et le reste de la CEDEAO."Comment on va faire? La CEDEAO, c'est notre outil de travail. Si on sort de la CEDEAO, on a plus accs au marché intérieur de la CEDEAO, on a plus de tarifs préférentiels. On sera obligés de payer la douane, les taxes pour les autres pays. Comment on va pouvoir vendre et exporter vers les autres pays de la CEDEAO"



Dans un autre sens les importations vont aussi avoir des répercussions sur les prix et par ricochet les populations vont subir ce préjudice. D'après toujours, monsieur Coulibaly, " si on ajoute les tarifs douaniers, nous, on va répercuter ça sur le prix de production et proposé ça à la population malienne. Est-ce qu'ils pourront acheter? Est-ce que ce ne sera pas l'inflation dans notre pays? Et s'il y a inflation dans le pays, le premier à en souffrir, c'est le secteurs privé. Ensuite, la population va payer beaucoup plus cher. L'économie, aujourd'hui est prise en otage".



L'accès du secteur privé au marché financier de l'espace CEDEAO va également poser des problèmes aux acteurs du secteur privé Malien.