Retrait du décret portant nomination des nouveaux membres de la CENA: le F24 entre dans la danse

Dans un communiqué, le F24 déclare son engagement dans cette lutte "qui a pour but d’obliger le Président Macky Sall", à revenir sur sa décision concernant le décret portant nomination des nouveaux membres de la Cena, « Les conditions viennent d’être créées pour jeter un discrédit total sur la Cena. F24 s’associe à tous les voies et démarches qui exigent le retrait du décret », soutient la plateforme qui indique, « par décret le président de la République change les arbitres du jeu électoral et montre à la face du monde que force doit rester à sa volonté. »



Le mouvement des forces vives du Sénégal, F24 dénonce aussi, le non-respect des droits des candidats déclarés à l'élection présidentielle. « Les entraves aux activités de certains candidats de l’opposition mettant en péril l’équité du processus électoral, dès lors que seule candidat du pouvoir à la liberté entière de mener sa précampagne, sous le couvert de sa fonction et avec les moyens de l’Etat », fustige le F24.