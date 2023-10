Rétrogradation de Antoine Félix Diome et Ismaila Madior Fall, de nouvelles têtes et des retours

Antoine Félix Diome a changé de portefeuille. Il n'est plus ministre de l'Intérieur, il occupe désormais le ministère du Pétrole et des Énergies.. Et quant à Ismaéla Madior Fall, il est nommé ministre des Affaires étrangéres en remplacement de Aîssata Tall Sall, nommé ministre de la Justice.



Dans la hiérarchie protocolaire du gouvernement, on peut dire que Antoine Félix Diom et Ismaila Madior Fall ont été rétrogradés



Doudou Ka remplace Oulimata Sarr au ministère de l’Economie et du Plan. L’entrée dans le gouvernement de Thérèse Faye Diouf est une première sous le régime de Macky Sall. Celle de Lat Diop comme ministre des Sports également.



On note également le retour de Mamadou Diagne Fada comme ministre. Il va quitter la Direction générale de la Sonacos.