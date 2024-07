Revanche du 21 juillet : Balla Gaye 2 et Tapha Tine promettent un combat explosif

Balla Gaye 2 et Tapha Tine sont dans les derniers réglages pour leur combat revanche prévu ce dimanche 21 juillet. Ils ont effectué hier jeudi leur traditionnel open press avant le combat. Balla Gaye 2, le « Lion » de Guédiawaye qui avait vaincu Tapha Tine en 2013, a exprimé sa détermination à remporter une deuxième victoire. De son côté, Tapha Tine, lors d'un point de presse, est apparu dans une tenue traditionnelle, mais reste concentré sur son objectif de battre Balla Gaye 2 lors de leur prochaine confrontation.



Arrivé au stade Amadou Barry à 18 H 45 sous une fine pluie, Balla a fait un tour de piste avant de ravir le public avec des pas de danse. Face à la presse, il a promis de faire son possible pour enregistrer une deuxième victoire contre Tapha Tine.



« Après ma défaite (contre Boy Niang 2) je me suis mis à m’entraîner très dur. Je suis parti à l’INSEP pour retrouver mon meilleur niveau. Je remercie Aziz Ndiaye qui m’a amené là-bas et qui m’a mis dans d’excellentes conditions. J’ai plus que jamais besoin de gagner et c’est pourquoi je me suis tué à l’entraînement. La bagarre ? Tapha Tine ne va pas se bagarrer avec moi. Tout le monde dit qu’il est meilleur que moi à la boxe, mais il n’osera pas se bagarrer. En 2013, il avait dit qu’il allait me mettre KO et au final tout le monde a vu comment ça s’est passé (…) Je ferai le nécessaire pour gagner, peu importe si le combat dure 1 ou 3 minutes », a confié l’ancien Roi des Arènes.



Si Balla Gaye 2 a opté pour un Open Press, Tapha Tine a quant à lui préféré tenir un point de presse. Le Géant du Baol s’est affiché en boubou traditionnel « Baye Lahad » noire et un bonnet bleu pour s’adresser aux journalistes à trois jours de son combat revanche face à l’ancien Roi des arènes.



« Ce combat-là reste un combat comme un autre. C’est vrai que mon adversaire est un grand champion que je respecte beaucoup, mais c’est un combat qui s’inscrit dans la continuité de mes derniers combats contre Eumeu Sene et Bombardier. Je me suis entraîné très dur pour ce combat et je prie pour que Dieu m’accorde la victoire. J’ai acquis beaucoup d’expérience depuis notre dernier combat et je ne suis plus le même lutteur que mon adversaire avait battu il y a des années (…) Je vais privilégier la lutte le jour j. Ce sera un combat de lutte simple pour moi et je ferai tout pour m’imposer », a dit le chef de file de l’écurie Baol Mbollo.