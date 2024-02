Révélation de Guy Marius Sagna : "Amy Dia a fait un malaise depuis vendredi dernier"

Guy Marius Sagna lâche une bombe. Selon le députe, Amy Dia, responsable de l’ex-parti Pastef dans la commune de Sam Notaire, dans le département de Guédiawaye, est victime d’un malaise depuis vendredi dernier. Elle développe une hyper glycémie, selon le leader de Frapp-France dégage.



« Notre sœur Amy Dia a fait un malaise depuis vendredi dernier. La prison, a-t-elle caché cela à la famille de Amy ? Elle est aux urgences de l'hôpital Abass Ndao depuis hier. Sa famille me dit que Amy a commencé à développer une hyper glycémie (Diabète) », a-t-il écrit sur Facebook.



« Nous n'accepterons plus qu'on arrête nos frères et sœurs vivants et que Macky nous les rende morts. Macky, ce n'est plus acceptable que vous arrêtiez arbitrairement les gens en bonne santé et que vous nous les rendiez malades », a-t-il ajouté.