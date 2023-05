Révélation de Sonko sur la rencontre entre un leader de Yewwi et Macky Sall : les précisions de Barth

Ousmane Sonko a fait une grosse révélation lors de son point de presse dimanche soir, sur ses différentes plateformes. «Il y a quelques jours, un des leaders de Yewwi a été reçu en audience par Macky Sall chez son fils à Mermoz. Il m’a dit que Macky Sall lui a dit que le juge en première instance de l'affaire Mame Mbaye Niang était membre de Pastef et qu'ils se rattraperaient en appel », a fait savoir le leader de Pastef.



Lors d’une interview privée, le maire de Dakar et membre de Yewwi a apporté quelques précisions. Barthélemy Dias de déclarer : « Sonko sait que je ne lui ai pas dit ça. Si le juge était de Pastef, il ne lui aurait pas infligé des dommages et intérêts à hauteur de 200 millions ».



Selon plusieurs médias, le leader que faisait allusion à M. Sonko, c'est bien Barthélémy Dias. A les en croire, il a été reçu par le chef de l'Etat au domicile de son fils, sis à Mermoz. Lors de cette rencontre, les deux hommes auraient discuté de différents sujets dont le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire organisé par l'édile de Dakar la semaine dernière, du dialogue politique entre autre.