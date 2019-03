Révélations sur la mort de Lala Kamara: la Police de Manchester parle d'un seul meurtrier et donne son nom

Les médias sénégalais, qui ont repris différentes sources, ont parlé de deux suspects, âgés de 25 ans et 21 ans, arrêtés après le meurtre de la Sénégalaise de 26 ans Lala Kamara, dimanche. PressAfrik a pris la peine de visiter la page Facebook de la police de Manchester, chargée de l'enquête. Et figurez-vous que la "Greater Manchester Police" ne parle pas de deux, mais d'un seul meurtrier. Il se nomme Moustapha Dia, né le 27 septembre 1997 (21 ans).



"Un homme a été accusé de meurtre après qu'une femme ait été retrouvée morte à Denton. Mustapha Dia (27/08/1997) de Denton court, a été inculpé du meurtre de Lala Kamara, 26 ans.

Aux alentours de 10.35 h le samedi 9 mars 2019, la police a reçu un appel du service d'ambulance du Nord-Ouest pour dire qu'une femme de 26 ans avait été retrouvée morte dans un appartement à Denton court, Denton. Les officiers ont assisté et il a été établi que la mort semblait suspecte.

Dia apparaîtra à la Cour des magistrats de Tameside le mercredi 13 mars 2019.", peut-on lire sur le mur Facebook de la "Greater Manchester Police".