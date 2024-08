Reverdissement du Sénégal : la commune de Colobane offre 4 ha pour une pépinière de plants de reboisement

La commune de Colobane (département de Gossas, région de Fatick) n’entend pas être en reste dans le cadre du projet de reverdissement du Sénégal. En effet, la mairie de cette commune a affecté plus 4 ha pour la mise en place d’une pépinière de plants de reboisement, nous apprend l’agence de presse sénégalaise (APS). L’idée est du maire de Colobane, Dame Ndiaye. C’est la façon pour ce dernier de lutter contre la déforestation et le changement climatique.. “Nous voulons accompagner la compétence environnementale. Pour cela, on a déjà délibéré sur quatre hectares qui vont permettre d’avoir une pépinière communale. Des plantes y seront distribuées un peu partout pour lutter contre la déforestation “, a déclaré l’édile de la commune.Le directeur général de l’Agence sénégalaise pour le reboisement et la Grande muraille verte, Sékouna Diatta, a effectué une visite à Colobane coïncidant avec la célébration de la 3e édition de la journée communale de reboisement. Sur ce, dira monsieur Diatta, “notre ambition est de créer de l’attractivité à l’entrée de la commune dans les deux sens pour avoir le microclimat dont on a besoin”. Et Sékouna Diatta d’estimer que les collectivités territoriales doivent lutter contre le changement climatique en plantant des arbres. Non sans rappeler que la mairie de Colobane a tissé un partenariat actif avec l’Agence de la grande Muraille verte, avec l’objectif d’aller à chaque fois plus loin pour reverdir cette commune.Par ailleurs, il a salué le dynamisme et l’engagement des populations et leur équipe municipale. Ainsi, monsieur Diatta a pris l’engagement d’accompagner toutes les initiatives entreprises par la commune de Colobane.