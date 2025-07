Démarrage du BFEM 2025 : 10 268 candidats en lice dans l'académie de Kolda

Les épreuves du Brevet de Fin d'Études Moyennes (BFEM) ont démarré ce mercredi 16 juillet, sur l'étendue du territoire national. Dans l’académie de Kolda (sud), ils sont au total 10 268 candidats répartis dans 97 jurys à affronter les différentes épreuves, dans une ambiance calme et bien encadrée.



Les filles sont légèrement majoritaires cette année, avec 5 383 inscrites contre 4 885 garçons, selon les chiffres officiels de l’Inspection d’académie de Kolda. La répartition des candidats par département révèle une prédominance du département de Kolda qui enregistre à lui seul 7 039 candidats. Il est suivi de Vélingara avec 2 363 inscrits, tandis que Médina Yoro Foulah ferme la marche avec 866 candidats.



Les autorités académiques et administratives ont salué le bon déroulement de cette première journée, aucun incident n’ayant été signalé dans les différents centres d’examen pour le moment. Les dispositifs logistiques et sécuritaires sont mis en place pour garantir une organisation correcte de cet examen, ont rassuré les autorités.



Dans les centres visités, les élèves se sont présentés tôt le matin,. L’encadrement pédagogique, les surveillants ainsi que les membres des jurys étaient également mobilisés pour assurer un démarrage sans accroc.



Ce bon démarrage est le fruit des efforts conjugués des autorités éducatives, des forces de sécurité, des collectivités locales et des partenaires de l’école, déterminés à assurer le bon déroulement de cette étape cruciale dans le parcours scolaire des élèves.



L’Inspection d’académie de Kolda espère maintenir cette dynamique tout au long de la session, dans l’espoir de voir les résultats refléter les efforts consentis tout au long de l’année scolaire.