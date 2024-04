Revivez en images la Prestation de serment du Président Bassirou Diomaye Faye

La matinée a été belle en images au centre des Expositions de Diamniadio où le Président élu Bassirou Diomaye Faye a prêté serment. Pour la solennité de l'événement, il était accompagné de sa famille et de ses proches collaborateurs, sous les acclamations d'une foule enthousiaste. Vêtu d'un costume sobre, Bassirou Diomaye Faye a affiché un calme et une détermination qui ont marqué son discours inaugural. Les caméras ont capturé chaque instant de ce moment historique, du moment où le président a levé la main droite pour réciter le serment jusqu'à sa signature solennelle sur le document officiel. Les visages des membres du gouvernement sortant et entrant, ainsi que ceux des invités de marque, reflétaient l'importance de cet événement pour l'avenir du pays. PressAfrik vous livre quelques clichés !

Fana CiSSE

