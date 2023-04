Rewmi: Idrissa vire deux autres responsables après Diatara

Le président du parti Rewmi, Idrissa Seck, poursuit la purge au sein de son parti. D’après Vox populi, le sabre s’est abattu cette fois sur les responsables des jeunes, après Yankhoba Diatata.



Il s’agit de Mor Gueye et Penda Ndao, respectivement coordonnateur départemental des jeunes de Pikine et coordonnatrice des jeunes de Ndiarème Linguère, souligne le journal. Relevés de leurs fonctions, ils ont été remplacés par Aboubacry Diop et Fatou Ndao, qui montent en grade.