Risque de perturbation à la prochaine rentrée des classes: le Cusems sonne l'alerte

L’année scolaire 2019-2020 risque d’être difficile si l’Etat du Sénégal ne respecte pas le protocole d’accord du 30 avril 2018. L’alerte a été sonnée par le Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire (CUSEMS) qui dénonce le retard dans son exécution.



Face à la presse, ce jeudi matin, les enseignants informent que toutes les conditions sont réunies pour une année scolaire difficile. Les lenteurs administratives, les retards sur les mis en solde, le rappel d’intégration, l’avancement de validation, l’alignement de l’indemnité et des abris provisoires encore très élevés au nombre de 6 000 concernant les lycées et les collèges, l’état de délabrement avancé du nombre d’établissements qui menacent de crouler sur les pensionnaires, tels sont, entre autres, les griefs des syndicalistes.



Le Cusems exige aussi l’application de formation de tous les diplômés et l’application de l’accord sur les passerelles.