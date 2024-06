Des ministres israéliens menacent de quitter le gouvernement Netanyahu en cas de cessez-le-feu

Des ministres israéliens d’extrême droite ont menacé samedi de quitter le gouvernement de Benjamin Netanyahu s’il allait de l’avant avec l’accord sur un cessez-le-feu à Gaza comprenant une libération des otages.



Dans des messages sur X, Itamar Ben Gvir, ministre de la Sécurité nationale, a dit que son parti allait “dissoudre le gouvernement” alors que Bezalel Smotrich, ministre des Finances, a affirmé qu’il “ne prendra pas part à un gouvernement qui acceptera le plan proposé”.



Les médiateurs appellent à “finaliser” un cessez-le-feu



Les médiateurs qatari, américain et égyptien ont appelé samedi Israël et le Hamas palestinien à “finaliser” un accord de cessez-le-feu sur la base du plan annoncé par le président américain Joe Biden.



“En tant que médiateurs dans les discussions pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages et des détenus, le Qatar, les Etats-Unis et l’Egypte appellent conjointement le Hamas et Israël à finaliser l’accord sur la base des principes énoncés par le président Joe Biden”, selon un communiqué commun publié au Caire et à Doha.