Journée d'Investissement Humain « Set Sunu Réew » : Matar Ba a répondu à l’appel du Président Diomaye

En réponse à l’appel du Président Bassirou Diomaye Faye, la commune de Fatick a organisé la Journée d'Investissement Humain « Set Sunu Réew ». Le maire Matar Ba, accompagné de Chérif Diouf, ministre Secrétaire d’Etat chargé des Sénégalais de l’extérieur, ainsi que de Mme le Gouverneur de la région, ont lancé les opérations de nettoyage devant la mairie de Fatick.



Matar Ba a souligné l'importance de cette initiative pour améliorer la salubrité et renforcer l'esprit communautaire.



Chérif Diouf, pour sa part, a indiqué que cette journée d'Investissement Humain devrait être permanente. « Cette journée n’est que le début. Nous voulons que ça soit une action permanente. Nous avons pu constater qu’il y a une responsabilité individuelle dans tout ce qui est en train de se passer parce que les caniveaux sont bouchés et que les populations y déversent des déchets. Maintenant, les déchets sont devenus une ressource et dans le programme du président de la République des unités de ramassage de production et des unités de transformations des déchets seront bientôt implantés », a dit le ministre Secrétaire d’Etat chargé des Sénégalais de l’extérieur.



Les volontaires, représentants des associations locales et fonctionnaires ont nettoyé les rues ensemble.