Risque de perturbations de la tenue du Forum mondial de l'eau à Dakar

Selon des informations obtenues par PressAfrik des responsables du syndicat, un plan d'actions de lutte est mis en œuvre à partir de lundi avec une déclaration de presse au centre de Hann et le port de Brassards Rouges par les délégués du personnel.

Forum mondial de l'eau, qui se tiendra à Dakar, au Sénégal, du 21 au 26 mars 2022, est appelé le "Forum des réponses", car il vise à obtenir des résultats probants et des solutions pour les communautés du monde entier.

C’est ainsi qu’est mise en place l"Initiative Dakar 2022" qui vise à recueillir, soutenir et présenter des projets du monde entier qui ont un réel impact économique, social et environnemental sur la vie des populations.

De gros risques planent sur la tenue de la journée mondiale de l'eau et du service publique de l'eau à Dakar. Les travailleurs de SEN'EAU, sur le pied de guerre sont déterminés à en découdre avec la direction et les autorités suite au désaccord entre les syndicats et la Direction Général sur la proposition d"augmentation des salaires à hauteur de 40%.