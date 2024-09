Riziculture: Le Fleuve Sénégal envahit les cultures

86 hectares dans cinq périmètres irrigués villageois (PIV) de Mboyo, un village de la commune de Guédé village, ont été envahi par les eaux du fleuve Sénégal, d'après les producteurs rizicoles regroupés au sein de groupements d’intérêt économique (GIE).



"Sur un total exploitable de 75 hectares, les 40 sont inondés à Mboyo 4 (Goumel), 20 endommagés à Mboyo 3, (Vélingara) et 15 complètement sous les eaux à Mboyo 7", a confié Aliou Baba Dème, président du GIE regroupant les producteurs de ces trois PI.



Dans deux autres périmètres irrigués villages, 86 hectares dans cinq périmètres irrigués villageois (PIV) de Mboyo, 11 hectares ont été submergés par les eaux, a indiqué Oumar El Hadji Diagne, président du GIE regroupant les producteurs de ces deux PIV de Mboyo.



Les deux exploitations agricoles ont été inondées après que la digue qui les protégeait a cédé sous la pression de la crue.



Le riziculteur informe que les producteurs membres de ce groupement s’apprêtaient à aller en campagne au mois d’octobre, une première depuis trois ans. Selon lui, leurs parcelles agricoles ont ‘’été récemment réhabilitées à la demande des producteurs’’, avec l’appui de partenaires.



Il affirme que les inondations peuvent ‘’retarder le démarrage de la campagne’’ agricole.

‘’Cette situation inquiète les producteurs, car le niveau du fleuve ne cesse d’augmenter de jour en jour. Il faut aussi noter que les PIV sont très proches du village’’, s’inquiète Aliou Baba Dème dans les colonnes de l'Agence de Presse Sénégalaise.



De son côté, la Société d’aménagement et d’exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des terres de la vallée du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), par la voix de son délégué départemental, Abou Sall, a confirmé cette situation.



Il signale qu’outre les périmètres de Mboyo, ceux de Démette, de Pété et de Bélli Thiowi sont également sous les eaux.