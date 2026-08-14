Route de l'Atlantique : Une chute spectaculaire de 78 % des arrivées vers l'Europe

La route maritime de l'Atlantique ouest-africain, porte d'entrée vers les îles Canaries, connaît un bouleversement majeur. Selon le dernier rapport sur les tendances migratoires, les arrivées en Espagne via cet itinéraire ont chuté de 78 % entre janvier et avril 2026, avec seulement 2 276 arrivées enregistrées par rapport à la même période l’an dernier.



Cette tendance à la baisse est attribuée à une « coopération frontalière renforcée » entre le Sénégal et la Mauritanie, qui a entravé les départs depuis les points habituels.



Toutefois, ce verrouillage sécuritaire a un effet collatéral inquiétant : « les départs pour la traversée... se sont déplacés plus au sud vers des zones telles que La Gambie et la Guinée-Bissau, ce qui allonge et rend la traversée encore plus dangereuse ».



La Gambie s'impose désormais comme une plaque tournante critique. Le pays a surpassé le Mali pour devenir l'une des principales nationalités d'arrivée (27 % des arrivées) et a également servi de pays de transit clé au cours de cette période.



Les arrivées en provenance du Sénégal ont chuté de 73 %, mais le pays est resté un pays d'origine pour 27 % des arrivées. Le Mali représentait 17 % des nationalités d'arrivée. Selon des enquêtes menées entre janvier et mai 2026, 47 % des migrants arrivés par cette route auraient transité par la Gambie.