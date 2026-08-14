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Sénégal : Mamba Guirassy mise sur une intégration du numérique dans le pilotage du système éducatif



Sénégal : Mamba Guirassy mise sur une intégration du numérique dans le pilotage du système éducatif
Dans la ville de Mbour  (80 km au sud de Dakar), le ministre sénégalais de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a appelé jeudi 13 août 2026, à une meilleure intégration des plateformes numériques, afin de disposer de données exploitables en temps réel pour améliorer le pilotage du système éducatif.

S’exprimant à l’ouverture de l’atelier national stratégique d’appropriation et de déploiement de l’écosystème numérique éducatif du ministère de l’Éducation nationale, il a souligné les performances de plusieurs plateformes dans le domaine des statistiques et des ressources humaines.
« Nous avons énormément de plateformes qui sont vraiment performantes dans le domaine des statistiques, dans le domaine des ressources humaines », a-t-il relevé, dans des propos rapportés par l’APS.

Le ministre a toutefois insisté sur la nécessité de mieux coordonner ces différents outils. Il a appelé à développer « une intelligence de ces plateformes, les unifier et avoir quelque chose de pragmatique ». Moustapha Mamba Guirassy a notamment cité le Système national d’évaluation des rendements scolaires (SNERS), dont les résultats sont transmis aux autorités plusieurs années après la collecte des données.

« Lorsque je les reçois, c’est déjà trop tard. Lorsque nous les recevons, c’est déjà trop tard », a-t-il déploré, estimant que les ressources humaines, financières et administratives consacrées à ces évaluations perdent une partie de leur utilité lorsque les résultats ne sont pas disponibles à temps.
Face à cette situation, le ministre a plaidé pour un recours accru au numérique afin de permettre un suivi plus immédiat de l’évolution du système éducatif. « Nous sommes dans l’instantanéité. N’importe quand, on peut cliquer sur un bouton pour savoir à peu près comment on évolue », a-t-il déclaré.

Cette transformation devrait notamment s’appuyer sur le déploiement de la plateforme Planète 3 et sur la dématérialisation progressive des inscriptions et réinscriptions scolaires.

Au terme des trois jours de travaux, Moustapha Mamba Guirassy  a souhaité voir émerger des « solutions concrètes et opérationnelles », invitant les participants à être «critiques, mais (…) constructifs».
L’objectif, a-t-il indiqué, est de «complètement changer le visage de l’Ecole», en faisant du numérique un véritable instrument de pilotage, d’efficacité et d’amélioration des apprentissages.
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Oumy Diallo (stagiaire)

Vendredi 14 Août 2026 - 13:45


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