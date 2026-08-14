Ludovic Lavie, directeur sportif du Jàng Rugby Club : « C’est une discipline en développement, mais il y a énormément de travail pour la démocratiser »

Le Jàng Rugby Club ayant été créé il y a un an, comment analysez-vous la visibilité et la promotion de ce sport au Sénégal aujourd'hui ?



Comme je l’ai dit, pour l’instant, le rugby n’a pas beaucoup de visibilité. Au Jàng Rugby Club, nous nous sommes fixés comme combat de promouvoir au maximum ce sport et de sensibiliser les différentes entreprises ou partenaires à venir contribuer à son développement.



C’est un sport qui a besoin de moyens financiers importants ; il faut donc aller chercher toute aide extérieure qui se retrouve dans les valeurs du rugby. Il faut également sensibiliser les écoles pour faire découvrir cette discipline dans le programme scolaire, afin d'inciter ensuite les enfants qui le souhaitent à rejoindre les différents clubs.



Selon vous, que faudrait-il mettre en place pour développer davantage le rugby au Sénégal et lui donner la même place que les autres sports reconnus ?



Je pense que les priorités à se fixer sont d’abord d’obtenir des infrastructures décentes avec du matériel adapté à la performance et au développement de chaque joueur.



Il faut ensuite intégrer le rugby dans le programme scolaire et organiser des tournois inter-collèges ou lycées. Au niveau fédéral, il est nécessaire de multiplier les compétitions, surtout chez les jeunes et dans tout le pays, et pas seulement à Dakar.Surtout, il ne faut pas se tromper de cible : la priorité doit être mise sur les jeunes. Ce sont eux qui feront, dans quelques années, le bonheur de l’équipe nationale.



