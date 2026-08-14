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Ce que l'on sait des coulisses de la grâce de l'agent de la DGSE libéré par le Mali



Ce que l'on sait des coulisses de la grâce de l'agent de la DGSE libéré par le Mali
Le ministère français des Affaires étrangères a exprimé ce vendredi 14 août sa « très grande satisfaction » après l'annonce ce jeudi de la libération d'un agent de renseignement français par Bamako. Il avait été arrêté il y a 1 an et condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour atteinte à la sûreté de l’État. Le président de la Transition, le général Assimi Goïta, a décidé de le gracier. Voici ce que l'on sait des coulisses de cette libération

Avant même le procès de l’agent français qui s’est tenu en juin dernier à Bamako, les négociations pour sa libération avaient déjà commencé. D’après nos informations, discrètement le Maroc a joué un rôle décisif dans l’affaire. « Faites-le pour sa majesté, et au nom de nos relations », aurait déclaré un interlocuteur de Rabat aux Maliens.
 
À Bamako, une proche du dossier confie : « De notre côté, avons insisté sur une chose : l'espion doit être jugé d’abord, et le reste suivra ». Dans la perspective d’une grâce, dans le groupe des accusés, l’agent français sera le seul à être jugé pour la supposée « tentative de déstabilisation ». Ses co-accusés Maliens, dont deux généraux, croupissent toujours en prison.
 
Ne pas prolonger détention

Dès le jugement prononcé, dans le cadre des négociations, il a été demandé à l’avocat de ne pas faire appel à la décision de justice. Cette demande avait pour but de ne pas prolonger la détention du ressortissant français. Impatience sur ce dossier, la France a très récemment menacé de fermer l’École française Liberté de Bamako en « représailles », selon une source.
 
Les négociations se sont accélérées. la grâce est intervenue. Question : qu’a obtenu la junte malienne en retour ? « Beaucoup de choses », confie une source locale qui n’a pas voulu détailler. D’après nos informations, l'agent français a regagné Paris.
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RFI

Vendredi 14 Août 2026 - 16:08


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