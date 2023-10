Rufisque : 270 kg de chanvre indien saisis, trois individus interpellés dont la mère d'un baron

La police centrale de la ville de Rufisque a pilonné un réseau de trafic intense de chanvre indien, qui était entretenu par des barons de la drogue dans le quartier Diokoul. Les hommes du commissaire central Mamadou Lamarana Diallo ont alors saisi 270 kilogrammes de l'herbe illicite. Ils ont ensuite interpellé un dealer notoire, l'épouse d'un autre baron et la mère de celui-ci, a informé le journal "Les Echos".



Le cartel de drogue, établi au quartier Diokoul de Rufisque, réputé être une niche de trafiquants, a été démantelé par les hommes de l'ombre du commissariat central de la ville.



Alertés, les agents de terrain se déploient aussitôt sur les lieux et appréhendent un individu nommé C Diallo. Selon une source du journal, ce dernier est dépeint comme un trafiquant notoire.



Les flics le fouillent et trouvent sur lui un cornet de l'herbe prohibée, un joint et la somme de 2000 fr. Ils l'embarquent et se rendent à son domicile pour une perquisition.



Ils découvrent quatre sacs contenant chacun 28 blocs de 2 kg de chanvre indien ; soit 224 kg de l'herbe. Ils retournent au commissariat avec le présumé dealer et le placent en garde à vue.



Les flics investissent à nouveau le terrain et traquent les malfaiteurs dans le secteur. Ils apprennent qu'une grande quantité de la drogue supposée appartenir au nommé Diallo, a été planquée dans une maison à la cité Filaos de la ville de Rufisque. Sans tarder, ils font irruption et découvrent sur la terrasse de la concession deux sacs identiques à ceux trouvés chez Diallo. Ils l'ouvrent et tombent sur de l'herbe évaluée à 46 kg, répartie en 23 blocs de deux kg l'unité. Ils interpellent sur les lieux une dame nommée Aïssatou Nd. B, âgée de 73 ans, et Fatoumata Nd, née en 1994.



L’épouse d’un autre Barron et la mère de celui-ci vendent aussi de la drogue, affirme le canard.