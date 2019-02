Rufisque: Macky raille « la coalition des recalés et des repêchés »

Le candidat Macky Sall est arrivé ce lundi 18 février à Rufisque. Accueilli par une forte mobilisation, Macky Sall s'en est vivement pris à adversaires qu'il a qualifiés de coalition des "des repêchés, des recalés".



«La seule véritable coalition qui existe c'est la coalition qui a exercé le pouvoir pendant 7 ans. Les autres sont des coalitions se recalés, de repêchés et d'expulsés». Ces propos sont du candidat Macky Sall qui a animé un meeting ce lundi à Rufisque.



Arrivé dans la «Vieille ville» vers 19 heures, le candidat de Benno bokk yakaar a procédé à une attaque en règle contre ses opposants, usant d'humour.



A l’en croire, les autres candidats font preuve de mauvaise fois allant jusqu'à soutenir que sa vision s'arrêtait à Diamniadio. Ce qui constitue pour lui, une manière de tronquer la réalité surtout avec l'autoroute «Illa Touba, les investissements consentis à Ziguinchor et dans le monde rural, les gestes de l'État pour l'amélioration des conditions de vie et d'étude des étudiants, entre autres».



Très à l'aise dans son pantalon marron et sa chemise traditionnelle beige, le Président sortant martèle que les Sénégalais savent pertinemment que le Sénégal de 2019 est loin de ressembler à celui de 2012.



Poursuivant, Macky Sall indique que sa victoire est désormais inéluctable et que «le 24 février avant 18 heures, tout sera clair».