Rufisque : le maire Dr Oumar Cissé présente un bilan positif et annonce des projets ambitieux pour 2025

Deux ans après son installation en février 2022, l’équipe municipale dirigée par le Dr Oumar Cissé dresse un bilan impressionnant marqué par des avancées significatives dans plusieurs secteurs. De la modernisation des infrastructures routières à l’amélioration du cadre de vie, en passant par l’éducation, l’éclairage public et l’assainissement, Rufisque connaît une transformation majeure.



Avec un investissement global de 730 millions de FCFA, dont 186 millions issus du PACASEN, la municipalité a entrepris des travaux de construction et de réhabilitation des routes. Parmi les réalisations majeures figurent : « La route de Nimzatt », désormais opérationnelle et facilitant la mobilité urbaine. Les chantiers de pavage »et de réfection sur des axes stratégiques tels que la cité Taco, Colobane Gouye Mouride, et l’ex-rue Jules Ferry. La livraison prévue d’une partie des projets avant fin 2024, renforçant la connectivité entre les quartiers. »



Face à l’urbanisation anarchique, la municipalité a lancé le programme par le maire « Rufisque, Ville verte ». Ce, dans le but de restaurer et embellir l’environnement. « En partenariat avec les Eaux et Forêts, des opérations de reboisement ont été menées sur « Avenue Seydi El Hadj Malick Sy et route de Sococim » en 2024. Axes Cheikh Ahmadou Bamba et Ndargou Ndao-Nimzatt en 2023 », a indiqué Dr Oumar Cissé.



Éclairage public

Le programme « Rufisque, Ville lumière » a vu l’installation d’un système moderne et écoénergétique sur les grandes artères pour un montant de 150 millions de FCFA. « En 2024, des projets d’extension dans des quartiers comme « Gouye Mouride », « Nimzatt » et « Arafat » ont été initiés pour 45 millions de FCFA, garantissant sécurité et modernité », a expliqué Dr Cissé lors de la conférence de presse tenue ce samedi à Rufisque.



Ce dernier a déclaré qu’en 2024, le « Programme d’Assainissement Liquide Municipal (PALM) 2024-2028 » cible les 136 quartiers de la ville a été adopté. Les réalisations incluent selon le maire « un dalot de 580x210 cm servant de canal de drainage. La réhabilitation des réseaux d’eaux usées dans les zones vulnérables comme Roukhou Teugue et Dar Salam. Un appui technique aux initiatives communautaires dans le cadre du PASIC. »



Soutien aux initiatives communautaires

Le « PASIC (Programme d’Appui et de Suivi des Initiatives Communautaires) » a financé plus de 80 groupements, avec des enveloppes destinées aux pêcheurs, cordonniers et tailleurs. « En 2025, 150 millions de FCFA seront consacrés à la microfinance et à la formation professionnelle. L’éducation reste une priorité avec des aides scolaires d’un montant de 145 millions de FCFA en 2024. De plus, une subvention annuelle de 3 millions de FCFA est accordée à chaque amicale d’étudiants rufisquois dans les universités sénégalaises, totalisant 15 millions de FCFA. Rufisque finance également le logement des étudiants à Dakar pour 35 millions de FCFA », a précisé le maire.



En 2023, 34 millions de FCFA ont été investis dans l’achat de « matériel médical »pour le district sanitaire. Ce soutien à la santé publique s’inscrit dans une dynamique d’amélioration des services de proximité.



À l'en croire Oumar Cissé, Rufisque continue de soutenir ses clubs sportifs, notamment le « TFC » et l’« AJEL », engagés en première division de football. Une enveloppe de 28 millions de FCFA a été dédiée aux artistes et promoteurs culturels pour l’organisation d’événements en 2024.



Les échanges avec les villes de « Nantes », « Henin-Beaumont », « Fès » et « Dakhla » ont renforcé les programmes de développement. « En août 2024, une convention signée avec « Zhoushan » couvre divers domaines comme l’aquaculture, la formation technique, et l’environnement », a-t-il souligné.



Perspectives d’avenir

L’amélioration des conditions de travail des agents municipaux est également au cœur des priorités. En 2024, la « réhabilitation de l’hôtel de ville » a été lancée, suivie d’un plan de modernisation en 2025.

Des formations en gestion urbaine et des sessions de « renforcement des capacités » ont été organisées pour les élus et agents municipaux.



Avec des programmes ambitieux tels que « Ville verte », « Ville lumière », le « PASIC » et le « PALM », la municipalité du Dr Oumar Cissé trace une trajectoire claire pour moderniser Rufisque. En dépit des défis, notamment la grève des agents municipaux, la gestion participative et les financements mobilisés permettent d’entrevoir un avenir prometteur pour cette ville historique.