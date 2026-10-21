Rufisque : un individu interpellé avec 82,5 kg de chanvre indien stockés dans sa chambre

La Division des Investigations Criminelles (DIC), à travers les éléments du Groupe de Recherche et d'Interpellation (GRI), a procédé à l'interpellation d'un individu à Rufisque, à 25 km à l'est de Dakar. Selon un communiqué de la police, l’individu est suspecté de trafic de drogue.
L'opération a permis la saisie de 82,5 kg de chanvre indien stockés dans sa chambre, ainsi que de 512 cornets prêts pour la vente. Le mis en cause a été placé en garde à vue et les investigations se poursuivent.
L'opération a permis la saisie de 82,5 kg de chanvre indien stockés dans sa chambre, ainsi que de 512 cornets prêts pour la vente. Le mis en cause a été placé en garde à vue et les investigations se poursuivent.
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