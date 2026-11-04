Sénégal/ Aéroport international Blaise Diagne : le fret aérien recule de 9 % en août 2026

Au Sénégal, au cours du mois d'août 2026, le trafic aérien à l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) est en baisse en variation mensuelle. Le fret aérien recule de 9,0 %, les mouvements d'aéronefs diminuent de 2,7 % et le nombre total de passagers baisse de 1,8 %, selon Libération, citant les derniers repères statistiques de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).



Sur un an, la tendance est toutefois à la hausse. Par rapport à août 2025, le fret aérien progresse de 25,2 %, les mouvements d'aéronefs augmentent de 7,7 % et le nombre total de passagers croît de 2,4 %.



Par ailleurs, concernant le chiffre d'affaires dans les services au deuxième trimestre 2026, la plupart des services enregistrent une progression en rythme trimestriel. C'est le cas des services immobiliers, avec une hausse de 13,8 %, des services spécialisés, scientifiques et techniques, avec 7,5 %, et des services de transport et d'entreposage, avec 3,9 %.



À l'inverse, l'activité fléchit sur la même période dans les services de soutien et de bureau, en baisse de 5,6 %, ainsi que dans les services d'hébergement et de restauration, en recul de 4,4 %.



En glissement annuel, le chiffre d'affaires de la majorité des services se replie par rapport au deuxième trimestre 2025. Ce recul concerne les services spécialisés, scientifiques et techniques (-6,7 %), l'hébergement et la restauration (-5,6 %), les services de transport et d'entreposage (-4,4 %) et les services de soutien et de bureau (-0,2 %).



Seuls les services immobiliers affichent un accroissement annuel de 26,5 %, porté par les services de location immobilière et les activités sur biens propres, en hausse de 26,8 %.