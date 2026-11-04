Axe Casablanca - Dakar : 8 boulettes de haschisch dissimulées dans des chaussures, deux personnes arrêtées

Une tentative de trafic de drogue entre Casablanca et Dakar a été déjouée grâce à la vigilance d'une compagnie aérienne sénégalaise assurant la navette entre les deux villes. Le 31 octobre, la Division des opérations de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis) a été saisie après la découverte d'un colis suspect, selon les informations relayées par Libération, ce mercredi.



En contrôlant le colis, les agents ont constaté une forte odeur provenant des chaussures qui s'y trouvaient. Après avoir retiré les emballages, ils ont découvert 32 boules soigneusement conditionnées en 8 boulettes de haschisch, dissimulées dans les semelles de chaque chaussure.



Le produit a été remis à la police marocaine. L'Ocrtis a ensuite organisé une livraison surveillée, avec substitution du produit, pour identifier les destinataires à Dakar.



Le lendemain, les policiers ont d'abord interpellé Mouhamadou M. M., âgé de 25 ans, se présentant comme éleveur et domicilié aux HLM 5. La perquisition effectuée à son domicile a permis la découverte et la saisie d'une boule de haschisch ainsi que de deux plaquettes d'Alprazolam déjà consommées.



Le même jour, les enquêteurs ont interpellé R. Kane, âgée de 28 ans, se présentant comme agent commercial, à Soprim Extension. Interrogée sur la provenance des plaquettes et des boulettes de haschisch saisies, elle a reconnu n'être qu'une intermédiaire.



Elle a ensuite livré aux enquêteurs le nom du destinataire final, qui est activement recherché, toujours selon le journal.