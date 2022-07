Rwanda: Paul Kagamé nie tout soutien au M23

Le président angolais João Lourenço, organisateur d’un sommet tripartite à Luanda, a annoncé, mercredi 6 juillet, que les deux chefs d’État congolais et rwandais étaient parvenus à un accord de cessez-le-feu. Ce qui pourrait apaiser les tensions au Nord-Kivu, frappé par les violences du conflit entre les armées congolaises et les rebelles du M23. Interrogé vendredi 8 juillet par nos confrères de France 24, Paul Kagamé assure qu'il n'y a aucun lien entre Kigali et les rebelles du M23.



« Le M23, ce n’est pas le problème du Rwanda, ce ne sont des Rwandais. Nous, on n’a pas besoin d’eux pour quoi que ce soit. Deuxièmement, ce ne sont pas gens qui sont venus du Rwanda, alors pourquoi est-ce qu’on va mélanger ce problème du M23 avec le problème du Rwanda ? Je n’en sais rien. »



« C’est ce qu’ils disent, c’est ce qu’ils disent. »



« Je ne voudrai pas qu’on s’appesantisse trop là-dessus parce qu’on n’a pas tellement de temps. C’est un problème complexe, je vous en ai parlé, je vous ai dit : il y a beaucoup de parties qui participent. Et puis en prendre une seule, de ces parties, et dire que c’est le Rwanda qui est en tort et dire c’est au cœur du problème... Et les autres problèmes ? Le FDLR ? Comment protéger notre territoire des incursions des FDLR qui travaillent avec le gouvernement du Congo, la Monusco qui soutient le FDLR en sachant très bien qu’ils travaillent avec les autres. Pourquoi est-ce qu’on ne parle pas de ça ? »