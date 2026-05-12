Uemoa : la Boad et la Proparco lancent une opération croisée de 131 milliards FCFA pour le secteur privé

Selon le quotidien Libération, dans édition de ce mardi, la Banque ouest africaine de développement (Boad) et la Société de promotion et de participation pour la coopération Économique (Proparco, filiale du groupe Afd) ont annoncé la signature d’un accord financier inédit de 200 millions d’euros (soit environ 131 milliards de Fcfa), en marge du sommet Africa Forward.



Cette opération, structurée par Calife, sous la forme d’une transaction croisée entre l’euro et le franc Cfa, constitue une première mondiale par sa nature et son ambition. Cette structure répond directement aux enjeux actuels de réforme de l’architecture financière mondiale en proposant un instrument financier innovant et catalytique. Elle permet une optimisation des ressources par un accès élargi au marché Xof pour : diversifier les financements des entreprises locales, une stabilité renforcée par le soutien aux réserves de change de la zone Uemoa, en garantissant une meilleure résilience macroéconomique et un impact direct par le financement de projets structurants portés par le secteur privé.



«Avec la Boad, nous franchissons une étape majeure dans notre engagement à stimuler le financement de l’économie africaine, notamment dans l’espace Uemoa. Cette initiative s’inscrit pleinement dans la dynamique de réforme de l’architecture du financement du développement, en apportant une solution tangible pour accroître la mobilisation de ressources en monnaie locale au service du secteur privé et des économies locales. Je me réjouis de ce partenariat, qui incarne une approche gagnant-gagnant», a indiqué Françoise Lombard, directrice générale de la Proparco.