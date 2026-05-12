Dakar: le Synacom annonce une grève de 48h renouvelables et accuse le ministre du Commerce d’ «échec de management»

Le Syndicat national des agents de l’administration du commerce (Synacom) a annoncé un mouvement de grève de 48 heures renouvelables prévu les 18 et 19 mai 2026 et a dénoncé la gestion du ministre Serigne Guèye Diop, qu’il accuse de « management chaotique ». Ces syndicalistes dénoncent aussi un manque de considération envers les agents et une absence de réponses aux difficultés persistantes de l’administration du commerce.



D’après le journal Les Echos, le Synacom a également pointé du doigt ce qu’il considère comme une « incompétence notoire » du ministre, estimant que les dysfonctionnements administratifs, notamment dans la gestion des courriers et l’organisation interne, persistent depuis sa prise de fonction.



Malgré un dialogue engagé dans le cadre de travaux techniques au sein du ministère, notamment sur les textes relatifs aux frais liés aux documents commerciaux, le syndicat a affirmé que les engagements pris n’ont pas été respectés. Il a aussi reproché en particulier le retard dans l’adoption des conclusions d’un comité ad hoc chargé de finaliser un projet d’arrêté.



Selon le Synacom, ce texte est pourtant crucial pour plusieurs réformes, notamment l’équité salariale, la modernisation de l’administration, le renforcement du contrôle économique, l’augmentation des recettes publiques et la transparence dans la délivrance des documents d’import-export.



Face à l’impasse, le syndicat a appelé à l’intervention du président de la République et du Premier ministre pour un règlement rapide de la crise. Il a ainsi rappelé que l’adoption du texte d’application de la loi n°2021-25 fait partie des instructions du Conseil des ministres, toujours non exécutées.



En attendant, les agents du commerce maintiennent leur mot d’ordre de grève, avec la possibilité de reconduction du mouvement à partir du 18 mai.