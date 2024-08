Sabodala : Endeavour Mining annonce la suspension des contrats de ses employés en grève

Avec Aps

Le vice-président d’Endeavour Mining, chargé des opérations au Sénégal, Lawrence Manjengwa, a annoncé, vendredi, la suspension des contrats des travailleurs de la mine de ladite société minière à Sabodala, dans le sud-est du Sénégal.Ces travailleurs observent ‘’une grève illimitée’’ en guise de protestation contre le non-paiement d’heures supplémentaires.La société minière a décidé également d’expulser les grévistes de l’usine de Sabodala Massawa, à la suite de leur décision d’arrêter le travail, depuis jeudi à 20 heures, a déclaré M. Manjengwa dans une note parvenue à l’APS.La direction d’Endeavour Mining leur a enjoint de vider leur chambre et a décidé de leur interdire l’accès au restaurant de l’entreprise, selon lui. M. Manjengwa déclare que la direction de la société minière ‘’prend bien acte de cette décision de grève illimitée’’ du collège des délégués du personnel de l’usine Sabodala Massawa appartenant à Endeavour Mining.‘’En aucun cas l’exercice du droit de grève ne peut s’accommoder d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, selon la réglementation en vigueur’’, a argué Lawrence Manjenagwa.‘’Cette décision survient à un moment crucial pour le développement de notre mine, peu de temps après la mise en service de note usine […] indispensable pour notre avenir et la performance de notre outil de travail’’, a-t-il expliqué dans la note.Le vice-président d’Endeavour Mining a signalé ‘’la sensibilité de la nouvelle usine’’, qui ‘’requiert une attention particulière et une surveillance constante’’. Même si cette grève ‘’était de courte durée’’, a-t-il ajouté, ‘’tout arrêt de travail affecterait les équipements, mais surtout les bactéries clés dans le processus d’extraction de l’or’’.‘’Il nous faudra des mois pour espérer un retour à l’activité normale’’, a affirmé Lawrence Manjengwa.Il assure que la direction d’Endeavour Mining va poursuivre les discussions avec les délégués du personnel, dans le but de ‘’trouver une issue favorable permettant une reprise rapide des activités des usines’’ de la société minière.‘’Nous partageons collectivement les mêmes objectifs, à savoir améliorer la qualité des conditions de travail sur le site de Sabodala-Massawa’’, a conclu le vice-président chargé des opérations d’Endeavour Mining au Sénégal.Des employés de cette entreprise ont décidé d’observer, depuis jeudi à 20 heures, un arrêt des activités d’une usine située à Sabodala.Les travailleurs réclament à leur employeur le paiement d’heures supplémentaires, sur la base d’un accord d’établissement signé par les deux parties en 2016.‘’Les responsables de l’entreprise ne veulent pas nous payer les heures supplémentaires dues sur la base de l’accord d’entreprise’’, a soutenu El Hadji Malick Gningue, un membre du collège des délégués du personnel d’Endeavour Mining à Sabodala.