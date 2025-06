Sahel: la gestion de l'eau, source de conflits entre éleveurs et agriculteurs

Au Sahel, une région marquée par un climat semi-aride et aride, de nombreux plans d’eau s’assèchent pendant la saison sèche. Cette raréfaction fait de l’eau une ressource stratégique, mais aussi un point de crispation. D’un côté, les agriculteurs, qui cultivent les terres à proximité des rares points d’eau ; de l’autre, les éleveurs transhumants, qui se déplacent au rythme des saisons, à la recherche de pâturages et de points d’eau pour leur bétail. Entre disponibilité limitée, inégalités d’accès et pollution, les tensions s’intensifient.



Avec Eau pour la paix, le Fida entend atténuer les risques de conflits. Le projet prévoit l’usage d’outils satellitaires pour localiser des nappes phréatiques et des points d’eau de surface vers lesquels orienter les éleveurs. Il est aussi prévu, selon le Fida, la construction d’abreuvoirs, de puits et d’étangs de stockage le long des couloirs de transhumance (longeant la région côtière d'Afrique de l'Ouest, entre le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Ghana, le Togo, le Côte d’Ivoire et le bénin). Ces infrastructures profiteront à l’ensemble des communautés rurales, explique explique Fanny Grandval, experte en institutions rurales au bureau régional du Fida à Abidjan, en Côte d'Ivoire.



Dialogue et concertation

L’organisation met aussi en avant le dialogue entre les acteurs concernés grâce au réseau « Billital Maroobé », une association d’éleveurs transhumants au Sahel. Ce réseau aura pour tâche de recenser les tensions et conflits puis conduira des consultations entre pasteurs et agriculteurs.



Cette stratégie de concertation vise à garantir une gestion durable et partagée des ressources en eau et un accès équitable pour les populations sahéliennes.