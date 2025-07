Lotissements irrégulières, mauvaises routes... : Guy Marius Sagna adresse plusieurs questions écrites au gouvernement

Guy Marius Sagna, député de la 15é législature à l’Assemblée nationale a adressé un lot de seize (16) questions écrites au gouvernement. Cette fois ci, les questions ont porté sur les difficultés et problèmes aux quelles font face les populations. Parmi ses préoccupations, les lotissements qui se font de manière (irréguliers) à Keur Moussa qui, d’après lui, sont à la base d’une "cartographie imprécise ou douteuse", "sans concertation communautaire" et en "l'absence d'étude d'impact environnemental". Le député a également évoqué « la place des routes dans le Plan Diomaye pour la Casamance, notamment dans les localités comme Kafountine, Cap Skirring, les Îles Bliss et Karones, le Fogny, ou encore celle allant de Brin à Bandiale en passant par Enampor ou celle de Kaguitt entre autres sujets.

