Saint-Louis: Mary Teuw Niane réitère sa candidature malgré le mot d'ordre de Macky

Le président du Conseil d'administration de Pétrosen Mary Teuw Niane sera candidat à la mairie de Saint-Louis contre vents et marées. L’ancien ministre de l’Enseignement supérieur a réitéré ce mercredi, cette volonté sur sa page Facebook. Et ce malgré les mises en garde du président de l'APR Macky Sall sur les déclarations de candidatures par-ci et par-là dans la coalition au pouvoir.



" J’ai décidé librement d’être candidat Maire de Saint-Louis du Sénégal (...)", soutient d'emblée l'universitaire. Avant de déclarer dans la foulée que sa candidature est "irréversible et irrévocable. Elle s’appuie sur un programme ambitieux, réaliste et réalisable (P2R)."



Son intime conviction est qu’il ne revient à aucune autorité à Dakar de choisir le maire de Saint Louis, se justifie Mary Teuw Niane. Qui fait comprendre à qui veut l'entendre qu'il "appartient aux Saint Louisiennes et aux Saint Louisiens, à travers leur vote, de choisir leur Maire et l’équipe municipale."



Poursuivant il ajoute que son élection mettra un terme à cette tradition de maires par "procuration qui ont fait tant de mal à nos Cités et desservi les populations."



"Il reste trois mois, renforçons notre unité et notre solidarité, la victoire sera au bout", affirme-t-il.