Saint-Louis : la ville accueille pour la première fois la rentrée judiciaire de la Cour d’appel

La rentrée judiciaire de la Cour d'appel du Sénégal s'est tenue pour la première fois à Saint-Louis (nord), sous la présidence de Yassine Fall, ministre de la Justice, ce vendredi 20 février 2026. Placé sous le thème de « la modernisation de la justice à l’ère du numérique », la cérémonie s'est déroulée dans la salle d'audience du Palais de Justice.



Selon l"APS, le Premier président de la Cour d’appel de Saint-Louis, Moustapha Fall, a pris part à cette cérémonie aux côtés de la Garde des Sceaux, du gouverneur de la région, Al Hassan Sall, du préfet du département de Saint-Louis, Abou Sow, le commandant de la Zone militaire Nº2, Colonel Alioune Samassa, ainsi que des autorités administratives, civiles et militaires.



Le ressort de la Cour d’appel de Saint-Louis regroupe trois régions de la zone Nord du pays: Saint-Louis, Louga et Matam.