Affaire Pape Cheikh Diallo: le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye recouvre la liberté

L’étau se desserre pour Pape Birame Bigué Ndiaye dans le cadre de l’instruction menée au tribunal de Pikine-Guédiawaye. Le journaliste de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) a été autorisé à regagner son domicile ce vendredi 20 février, après avoir été entendu par le magistrat instructeur. Selon les informations recueillies par notre reporter sur place, Youssou Thiombane via le frère du prévenu, cette décision intervient à la suite d'une délégation judiciaire ordonnée dans le cadre de la tentaculaire affaire dite « Pape Cheikh Diallo et Cie », qui continue de défrayer la chronique et judiciaire au Sénégal.



L’interpellation du professionnel des médias remonte au mardi 17 février dernier. Les enquêteurs s’étaient intéressés à son cas après l’analyse de données numériques issues du téléphone d’Ibrahima Magib Seck, une autre figure centrale de ce dossier arrêtée quelques jours plus tôt. Les autorités soupçonnaient l'existence de messages à caractère amoureux et sexuel entre les deux hommes, jetant ainsi le discrédit sur le journaliste pour des faits présumés d’actes contre nature. Face aux enquêteurs puis devant le juge, Pape Birame Bigué Ndiaye a maintenu une ligne de défense constante, contestant fermement l’ensemble des accusations portées contre lui.



Bien que le soulagement soit de mise pour ses proches, la prudence reste de rigueur puisque les motifs juridiques exacts ayant conduit à cette libération n'ont pas encore été officiellement détaillés par les autorités judiciaires. Cette affaire, qui mêle célébrités du petit écran et personnalités publiques, place une nouvelle fois la question du respect de la vie privée et des mœurs au cœur du débat national. Pour l'heure, le journaliste retrouve les siens, tandis que l'instruction se poursuit pour déterminer les responsabilités de chaque mis en cause dans ce scandale qui n'a pas encore livré tous ses secrets.