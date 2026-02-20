Décarbonation maritime: le Sénégal et deux autres pays rejoignent le programme GreenVoyage2050

La Colombie, le Sénégal et l'Afrique du Sud ont été sélectionnés comme pays partenaires pour 2026 du programme IMO GreenVoyage2050 , un programme de coopération technique soutenant la mise en œuvre de la stratégie 2023 de l'OMI sur les Gaz à effet de serre (GES). GreenVoyage2050 est un programme de coopération technique lancé par l'OMI pour aider les pays en développement à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) provenant du transport maritime.



Dans le cadre de ce programme, GreenVoyage2050 accompagnera les trois pays dans l'élaboration de leurs plans d'action nationaux. Ces plans serviront de feuilles de route stratégiques définissant les mesures nationales à mettre en œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime. L'appui fourni par le biais du programme GreenVoyage2050 de l'OMI et du Programme intégré de coopération technique (PICT) sera adapté aux besoins et priorités spécifiques de chaque pays et comprendra notamment des conseils techniques d'experts, un accompagnement dans la mobilisation des parties prenantes ainsi qu'un soutien administratif et de coordination.



Les plans d'action nationaux jouent un rôle crucial dans l'alignement des secteurs maritimes des pays sur la stratégie de l'OMI en matière de GES pour 2023, qui vise à atteindre la neutralité carbone du transport maritime international d'ici 2050 environ. Ils constituent des outils pratiques pour renforcer la préparation nationale, en abordant à la fois le transport maritime national et international le cas échéant, et en fournissant un cadre coordonné pour mettre en œuvre des stratégies efficaces de réduction des émissions.



«Nous sommes ravis d’accueillir la Colombie, le Sénégal et l’Afrique du Sud comme nouveaux partenaires du programme GreenVoyage2050 pour l’élaboration de plans d’action nationaux », a déclaré Mme Gyorgyi Gurban, responsable de la mise en œuvre des projets à l’OMI. «Nous travaillerons ensemble cette année afin d’identifier des solutions concrètes, pilotées par les pays eux-mêmes, pour réduire les émissions de GES du transport maritime, conformément à la stratégie de l’OMI sur les GES pour 2023», a-t-elle ajouté.