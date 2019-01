Saint-Louis : les 4 pêcheurs Guet Ndariens inhumés ce mardi

Les corps des quatre (4) pêcheurs de Guet Ndar qui se sont échoués sur les côtes du Cap-vert avec leur pirogue, ont été rapatriés. Les dépouilles sont arrivées à Dakar lundi 21 janvier à 21h 30 minutes. L’inhumation est prévue aujourd’hui, mardi à Saint-Louis.



«Les corps sont arrivés dans de très bonnes conditions à Saint-Louis, c’est Air Sénégal qui les a amené à 21h 30 et acheminés à Saint-Louis à 23h 04mn. On les a déposé à la morgue de Thiaka Ndiaye et ils seront enterrés aujourd’hui, mardi, à 10h», informe le porte-parole de la famille des victimes.



Cheikh Sidaty Ndiaye de prévenir qu’ «il y aura une riposte avec les jeunes par le manquement des politiciens Guet Ndariens qui n’ont pas fait l’essentiel lorsque l’événement a eu lieu. Ces derniers ont attendu l’arrivée des corps pour réagir. Chose que dénoncent les jeunes de la localité».



A rappeler que les 4 corps identifiés sont ceux de Mankeur Fary Sarr Dièye, Iba koutaye Fall, Maguette Dièye et Pape Bounama Ndiaye. Ils sont âgés entre 18 et 32 ans.