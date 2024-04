Saint-Louis : un comité départemental de sécurité alimentaire installé ce jeudi

Un comité départemental de sécurité alimentaire a été installé ce jeudi à Saint-Louis (nord). Ce comité a pour objectif de servir de « cadre de concertation » concernant ce domaine.

Selon Mbaye Baldé, coordonnateur du secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire, cette instance « va assister les autorités dans la prise de décision […] et l’analyse de la sécurité alimentaire et l’identification des zones à risque ».



Il a également révélé qu’avant d’installer le comité, les autorités administratives du département de Saint-Louis ont identifié les projets et programmes mis en œuvre dans la zone en matière de sécurité alimentaire.

Dans la même lancée, le préfet de Saint-Louis, Diadia Dia estime que « cette instance permettra aux pouvoirs publics, le cas échéant, de prévenir les catastrophes pouvant avoir un lien avec la sécurité alimentaire », a-t-il soutenu. Selon M. Dia, il n'existe pas pour le moment des risques d’insécurité alimentaire dans le département.