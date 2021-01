Saisie de 40 millions F Cfa faux billets Dakar: un ancien cadre de la Banque mondiale, un marabout et le fils d’un commerçant arrêtés

Un vaste réseau de faux monnayage basé à Dakar a été démantelé mercredi 6 janvier dernier, par les éléments du commissariat de Rebeuss, situé dans la capitale sénégalaise. Trois (3) individus ont été interpellés avec quarante (40) millions de F Cfa en faux billets de banque.



Il s’agit M. Sylla, fils d’un commerçant, S. O. Faye, 73 ans, retraité de la Banque mondiale, et M. Sall, célèbre prêcheur.



Selon L’Observateur, tout est parti d’une dénonciation anonyme, informant la police de Rebeuss des activités de M. Sylla dans une affaire de faux billets. L’enquête ouverte a permis aux limiers de mettre la main sur le mis en cause, mardi dernier. Il a été cueilli dans sa boutique située marché Sandaga de Dakar.



Une perquisition effectuée dans son magasin, a permis de découvrir dix (10) millions F CFA en faux billets. Interrogé, il a balancé le nom de ses présumés complices, et conduit les policiers à la Cité Aliou Sow de Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise où est établi le prêcheur, M. Sall.



Trente (30) millions F CFA en faux billets étaient cachés chez le marabout. Sur place, les limiers ont trouvé S. O. Faye, disciple du marabout et membre de la bande. Ils ont été tous arrêtés et seront déférés ce vendredi.