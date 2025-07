Centrafrique: le parti au pouvoir désigne Faustin-Archange Touadéra pour briguer un nouveau mandat

Dans la salle décorée de bleu et de blanc, les couleurs du parti, Pascal, vêtu d’une chemise en pagne, se réjouit de l’ambiance fraternelle : « Ça se passe très bien, il y a vraiment de l'engouement. Il y a des gens venus des quatre coins de notre pays et aussi ceux de la diaspora. Tous les militants sont réunis aujourd'hui en famille pour discuter de l’avenir de notre parti. »



Il s'agit d'un tournant décisif selon les sympathisants du Mouvement Cœurs Unis. Debout dans les gradins, Dolo applaudit longuement lors des discours qui saluent les résultats du gouvernement Touadéra, notamment en matière de sécurité : « Vous voyez comment notre pays a évolué ? Auparavant, il n’y avait que 20 % de paix en Centrafrique. Aujourd’hui, nous sommes à 96 %. Le parti au pouvoir a fait quelque chose de positif. Allez dans les coins reculés de nos provinces, la population vit à l’aise », étaie celui qui soutient le parti de Faustin-Archange Touadéra.



Si le doute persistait sur une éventuelle nouvelle candidature du président sortant, le congrès a levé toute ambiguïté. En vertu de la nouvelle Constitution adoptée le 30 août 2023, Faustin-Archange Touadéra est autorisé à briguer un nouveau mandat en décembre prochain.



Arthur Bertrand Piri, cadre du bureau politique du MCU, l’a confirmé sans détours : « Je peux déjà vous donner le nom : c’est bel et bien Faustin-Archange Touadéra. Quand on a demandé, de manière démocratique, qui doit représenter le MCU selon vous, tous les congressistes se sont levés pour dire son nom. »



Ce samedi 26 juillet, les candidats du parti aux élections législatives, municipales et présidentielle seront officiellement investis.