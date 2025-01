Saisie de plus de 25 millions de FCFA en faux billets à Yeumbeul : un gang démantelé et six (6) personnes déférées

Les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (DIC) ont démantelé un réseau de faussaires opérant dans la banlieue dakaroise de Yeumbeul. Cette opération, menée par le Groupe de recherches et d’intervention (GRI), a conduit à la saisie de 40.000 dollars en faux billets, soit une contre-valeur de plus de 25 millions de FCFA.



À en croire les informations fournies par L'Observateur, l’affaire débute avec un renseignement anonyme signalant l’existence d’un réseau spécialisé dans la contrefaçon de devises étrangères. Alertée, la haute hiérarchie de la DIC confie le dossier au GRI, réputé pour son expertise dans les opérations d’infiltration et de démantèlement de réseaux criminels.



Ainsi, les enquêteurs ont établit une surveillance autour des membres présumés du groupe. Grâce à des techniques d’infiltration, ils identifient les principaux suspects : S., Niang, présenté comme le chef du réseau local, et ses complices Kh. Diome, A. K. Mbaye, F. Guèye et S. Dieng.



Le 3 janvier, les suspects tombent dans le piège tendu par les enquêteurs, rapporte le journal. Après avoir conditionné les faux billets à Gadaye (Guédiawaye), ils quittent les lieux à bord d’une Jeep Cherokee appartenant à Seydina Niang. C’est alors que les forces de l’ordre sont intervenus.



La fouille du véhicule a permis de découvrir un sachet contenant un bloc imposant de faux billets d’une valeur estimée à 40.000 dollars (plus de 25 millions de FCFA). Pris sur le fait, S. Niang a immédiatement reconnu les faits et a désigné un certain Cheikh, expatrié sénégalais vivant en Corée du Sud, comme étant le cerveau du réseau.



Selon les premiers éléments de l’enquête, celui-ci aurait fourni au sieur Niang l’arsenal nécessaire pour la fabrication des faux billets, avec l’aide de son frère, Jily. Selon le journal, leur objectif était de conditionner les billets et de les mettre dans le marché noir. Les six membres du réseau ont été déférés au parquet du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. Ils sont poursuivis pour " association de malfaiteurs, contrefaçon de signes monétaires ayant cours légal et tentative de mise en circulation de faux billets."



Les autorités soulignent que l’enquête se poursuit afin de remonter aux commanditaires basés à l’étranger, notamment en Corée du Sud.