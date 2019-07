Saisie record de Drogue: Interpol débarque à Dakar

De nouvelles révélations dans l’affaire de la saisie record d’une tonne de cocaïne au Port autonome de Dakar. L’enquête ouverte par la Sûreté urbaine de Dakar, après la disparition suspecte de plus de 80 kg sur les 238 kg de cocaïne saisis sur le premier navire de Grimaldi le jeudi 27 juin 2019, a permis de mettre la main sur trois (3) personnes.



Le quotidien « L'Observateur » informe que des experts d’Interpol sont annoncés à Dakar. Sur la quinzaine d'experts, 7 ont déjà débarqué, depuis hier mardi 02 juillet, dans la capitale sénégalaise. Il s'agit d'un groupe composé d'experts de trois pays différents, le reste est attendu entre aujourd'hui (mercredi 03 juillet) et demain (04 juillet).



Nos confrères ajoutent que ces agents d'Interpol ont déjà débuté leur enquête dans l'affaire de la saisie-record de drogue au Port. L'enquête est orientée vers la recherche d'indices et d'informations précises sur les ramifications internationales du réseau. Des connexions sont établies et les pistes se dégagent pour les enquêteurs.