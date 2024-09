Saison 2024-2025 : la Ligue 1 et Ligue 2 élargies à 16 équipes, duel Jaraaf vs Génération Foot dès la première journée

La Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) a effectué, ce mercredi 11 septembre, le tirage au sort du calendrier des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 pour la saison 2024-2025. La cérémonie a eu lieu dans les anciens locaux de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF).



Il y a eu un changement cette saison avec l'élargissement du nombre de clubs participants, passant de 14 à 16 équipes, ce qui devrait accroître la compétitivité et les enjeux pour toutes les équipes en lice.



Lors de la première journée de Ligue 1, le Jaraaf affrontera Génération Foot. En Ligue 2, Niary Tally sera opposé à Amitié FC. La LSFP annoncera prochainement la date officielle du démarrage des championnats de Ligue 1 et Ligue 2.