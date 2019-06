#SallGate - La version française de l'intégralité du documentaire de la BBC

La chaîné de télévision britannique a publié ce mercredi la version française de l'intégralité du documentaire intitulé: "Sénégal, un scandale à 10 milliards de dollars". Un peu plus d'une semaine après la publication de la version anglaise sous-titrée, qui a provoqué une grosse polémique au Sénégal et à l'étranger, BBC revient avec la version française de l'enquête de sa journaliste Mayeni Jones, qui accuse le frère du président de la République et l'homme d'affaires Frank Timis de corruption. Regardez !!!