"Salon de l’entrepreneuriat" : Iseg veut outiller les étudiants

L’Institut supérieur de l’entrepreneurship et de gestion (ISEG) a organisé ce vendredi au Sacré-Cœur un « Salon de l’entrepreneuriat » qui a pour thème « L’insertion des jeunes dans le milieu professionnel »



Selon la directrice de l’institut, Mme Aïssatou Seydi Diop, l’objectif du Salon est de « permettre aux étudiants de se familiariser avec le milieu de l’entreprise » mais également les conscientiser sur « les programmes étatiques qui sont ajustés aux réalités des jeunes diplômés et futurs professionnels ».



Elle ajoute qu’à travers le salon, « les exposants auront l’occasion de vulgariser leurs programmes en s’adressant aux interlocuteurs que sont les étudiants en premier ordre, mais aussi des bailleurs pouvant renchérir leurs programmes ».



A travers le salon, les étudiants auront l’opportunité de tisser des relations avec le monde professionnel. Car, le salon « réunit à la fois les agences étatiques, le secteur privé et le patronat », a conclu la directrice.